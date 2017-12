Sarbul Novak Djokovic a castigat in anul 2014 peste 14 milioane de dolari in circuitul masculin de tenis ATP, la mare distanta de elvetianul Roger Federer (9,4 milioane) si de spaniolul Rafael Nadal (6,7 milioane), informeaza Agerpres. In Top 10 este...

Hot News, 12 Decembrie 2014