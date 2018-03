Novak Djokovic, eliminat de la Indian Wells

Japonezul Taro Daniel a reuşit victoria carierei şi l-a învins pe cvintuplul campion al întrecerii californiene cu un scor neverosimil: 7-6(3), 4-6, 6-1, producând a doua mare surpriză pe Stadium 1 în ziua a patra de întreceri, după victoria Amandei Anisimovei în faţa Petrei Kvitova, în 70 de minute.

Cap de serie 10, sârbul a lăsat impresia că are lucrurile sub control. A început autoritar partida, defilând în primele două ture de serviciu - pe care le-a câştigat la zero. Djokovic s-a desprins pe tabelă după numai patru game-uri, rupând la zero serviciul advers: a condus cu... citeste mai mult

azi, 15:45 in Sport, Vizualizari: 91 , Sursa: Mediafax in