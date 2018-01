Societatea Nova Comerț SRL a fost înființată în anul 2008 și are sediul social în municipiul Constanța, strada Atelierelor nr. 20, județul Constanța.



Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 27 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 11.000 de lei integral vărsat.



Asociați în cadrul firmei sunt Nicolae Bușu și Stelian Caraman, fiecare cu câte o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 33,33% / 33,33% și Stila Pilici, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 33,34% / 33,34%. Cei trei sunt și administratorii societății ce are ca domeniu de activitate comerţul cu... citeste mai mult