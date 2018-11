Noutati in legislatia fondurilor europene nerambursabile din Politica Agricola Comuna

In Sedinta de Guvern din 31 octombrie 2018 a fost aprobata hotararea privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.

In vederea finalizarii proiectelor din PNDR 2007 – 2013 si facilitarii implementarii si derularii in bune conditii a PNDR 2014 - 2020 se impune modificarea si completarea urmatoarelor acte normative:

I. Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de