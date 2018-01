În cadrul Comisiei Economice din Senat, ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat că cei care au contracte pe drepturi de autor vor plăti raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. Astfel, se ia în calcul eliminarea achitării contribuției la sănătate pentru veniturile obținute din alte achivităţi (dividente, chirii etc.), dar asta numai dacă persoana deja plătește.

Ddeclarație 600 fost introdusă în 2012 și se depune în fiecare an. În fiecare an se depune până la 31 ianuarie, o singură dată de pe an, iar pe baza acestei declarații ANAF transmite deciziile de impunere.

