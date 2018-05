După ce au lansat noua generație a break-ului V60, Volvo vizează și lansarea versiunii sedan S60 în cursul acestui an. La începutul lunii martie, șeful Volvo a publicat pe rețelele sociale prima imagine cu noua generație S60, care a apărut sub camuflaj în timpul unor teste efectuate în Norvegia.

Într-un interviu acordat celor de la Financial Times, Hakan Samuelsson a dezvăluit că noul S60 nu va avea motoare diesel. Constructorul a anunțat că va renunța treptat la propulsoarele diesel din gamă, urmând ca toate... citeste mai mult

