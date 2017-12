Noul SUV Compact Citroen C3 Aircross Castiga Premiul AUTOBEST 2018

Noul SUV Compact Citroën C3 Aircross a castigat premiul "BEST Buy Car of Europe", surclasand toti cei 5 finalisti ai competitiei europene Autobest 2018. Începând cu anul 2001, Autobest alege, în fiecare an, mașina care primește cel mai mare număr de voturi. Supuse votului a 31 jurnaliști auto din 31 de țări europene, mașinile sunt evaluate în baza a 13 criterii, inclusiv raportul calitate-preț, design, confort și tehnologie, precum și calitatea serviciilor și disponibilitatea pieselor de schimb în cadrul rețelelor de distribuție.

Mergând pe urmele modelului Citroën C3,

