Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea în funcţie a noului şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, precum şi a adjunctului acestuia, Florin Dragnea, conform Agerpres.ro.

''Am prezentat noul inspector al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, şi inspectorul general adjunct, cel cu care va face echipă, Florin Dragnea. A fost o discuţie prin care am transmis asumarea unei misiuni care priveşte reforma profundă pe care şi-au asumat ca împreună şi cu susţinerea conducerii MAI să o înfăptuiască. Ce s-a întâmplat este o situaţie dificilă, dar eu am spus că are izvoarele în Poliţia Română. (...) Ne-am asumat ca într-o primă...