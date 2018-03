Municipiul Braşov are un nou secretar. Funcția este ocupată de Adriana Goran, care a ajuns la Braşov prin transfer de la Săcele, ocupând postul începând cu data de 1 martie.

Postul de secretar al municipiului Braşov a fost scos la concurs de trei ori în ultimul an, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), însă la niciunul dintre examene concurenţii înscrişi nu au reuşit să obţină minimul de 70 puncte.

În ultimul an, pe postul de secretar al municipiului Braşov, care să gireze legalitatea actelor emise de Municipalitate, au trecut Paula Pitiş şi Anda Zamora, cu titlu interimar.

