Noul Samsung Galaxy A8 este disponibil in oferta Vodafone Romania Cel mai nou smartphone din seria Galaxy A, Samsung Galaxy A8 (2018), este disponibil pentru clientii Vodafone Romania incepand din aceasta luna in magazinele din tara si in magazinul online de pe www.vodafone.ro.

Samsung Galaxy A8 (2018) are un design specific gamelor premium ale producatorului si poate fi achizitionat in versiunea de culoare neagra. Noul smartphone dispune de Infinity Display, care ofera o experienta vizuala calitativa si captivanta. In... citeste mai mult