Noul Samsung Galaxy A8, disponibil in oferta Vodafone Romania

Cel mai nou smartphone din seria Galaxy A, Samsung Galaxy A8 (2018), este disponibil pentru clientii Vodafone Romania incepand din aceasta luna in magazinele din tara si in magazinul online al companiei.

Samsung Galaxy A8 (2018) are un design specific gamelor premium ale producatorului si poate fi achizitionat in versiunea de culoare neagra. Noul smartphone dispune de Infinity Display.

In ceea ce priveste performantele, Samsung Galaxy A8 (2018) beneficiaza de o camera principala de 16MP si de o camera frontala duala. Aceasta este alcatuita din doua camere separate, care ofera posibilitatea de a comuta intre cele doua.

