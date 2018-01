Cheia viitorului in energie o reprezinta extinderea utilizarii energiei electrice in special catre transportul in comun, prepararea hranei, incalzire/racire etc, se arata in noul program de guvernare. Un mare accent este pus pe sursele regenerabile de energie, care vor asigura, pe termen mediu, 43% din productia de energie electrica a Romaniei. In programul de guvernare se mai arata ca tarifele percepute Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei se vor majora, fara impact asupra utilizatorului final. Ramane de... citeste mai mult