Mobilitatea si securitatea sunt printre cele mai importante nevoi ale biroului modern, asa ca noi, la Xerox, am dezvoltat o serie de solutii care protejeaza atat datele, cat si echipamentele, oferind in acelasi timp si un control mai strict asupra costurilor.

Portofoliul Xerox Workplace Solutions include oferte pentru managementul imprimarii si solutii de mobilitate, disponibile in cloud sau pe server. Ideale pentru flotele de echipamente de imprimare ale companiilor, noile oferte ofera siguranta ca... citeste mai mult