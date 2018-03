Sectorul bancar din umbră a crescut cu aproape 8% la nivel mondial, la peste 45 mii de miliarde de dolari, această cifră fiind obţinută după includerea datelor din China şi Luxemburg pentru prima dată, relatează Financial Times.

Sectorul bancar din umbră a reprezentat 13% din activele financiare totale la nivel mondial, potrivit datelor Financial Stability Board. Includerea datelor din China şi Luxemburg face din raportul din acest an cel mai detaliat astfel de raport publicat până acum.

Raportul acoperă cifrele pe 2016. De atunci însă, China a luat ample măsuri pentru a-şi combate acest sector.

