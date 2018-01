Miercuri, 17 Ianuarie, 18:19

Mihăiță Pleșan, 34 de ani, povestește cum era în 2013 Cristi Ganea, 25 de ani, jucătorul transferat acum la Athletic Bilbao, când a ajuns la CSU Craiova, în Liga a 2-a.

"Pot spune că am avut și eu rolul meu în ascensiunea lui. Când am ajuns la Craiova, el a fost primul jucător pe care l-am văzut. Era cu capul jos. L-am luat, am discutat cu el, îmi spunea că nu iese în oraș, că îi e frică de suporteri.

E un tip profesionist. După ce a promovat Craiova, a fost pus pe lista de transferuri,... citeste mai mult