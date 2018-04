Noul Mercedes-Benz Clasa A este disponibil pentru comenzi in Romania

Noul Mercedes Clasa A este acum disponibil pentru comenzi pentru toti clientii din Romania. Preturile incep de la 25.460 euro (fara TVA), pentru modelul A 200 (163 CP/120kW) cu transmisie manuala (consum de carburant in regim mixt de 5,8l/100km, nivel combinat de emisii CO2 de 133g/km), ramanand astfel la un nivel similar de pret cu cel al predecesorului.

Lansarea pe piata va avea loc in luna mai. Noul Mercedes-Benz Clasa A este echipat cu sisteme de asistenta la conducere, cu functii adoptate de la Clasa S.

In plus, pentru prima data, Clasa A se poate conduce semi-autonom in anumite situatii.

Clasa A este primul model Mercedes-Benz dotat cu cel mai modern sistem multimedia: MBUX... citeste mai mult