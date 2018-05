Dupa ce a cucerit publicul cu hituri precum “Vita Bella”,“Mon Amour” si “Ecoute”, Havana colaboreaza pentru prima oara cu Ioana Ignat si lanseaza “Vivere”. Piesa compusa de catre Sorin Seniuc, Vanotek si Alexandra Tirtirau este o coproductie Cat Music, Global Records, Media ProMusic si GreenEye Music. In regia lui Roman Burlaca si produs de Loops Production, clipul pune in scena o poveste de dragoste, plina de fantezie, in care imaginile se imbina cu versurile.

"Mi-a placut foarte mult piesa, de la prima ascultare. Havana este o echipa de oameni foarte misto, iar Raul are un timbru foarte frumos si special. Ma bucur ca am facut aceasta colaborare, cred mult in aceasta...

