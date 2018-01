Noul G de la Mercedes-Benz. Reinventarea unei legende Noul G impresioneaza prin performanta, sistemele de asistenta de ultima generatie, manevrabilitatea extraordinara si nivelul de siguranta. In acelasi timp, noua suspensie, modurile de conducere DYNAMIC SELECT, functia "G-Mode" si cele 3 diferentiale blocabile 100% imbunatatesc nu doar confortul la rulare, cat si agilitatea autoturismului, indiferent de terenul parcurs.

"Noua Clasa G rescrie standardele in toate privintele - atat la nivel de performanta on & off-road, cat si in ceea ce priveste confortul si telematica. Cel mai longeviv model de productie de serie al...

