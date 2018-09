NOUL FORD ECOSPORT produs in ROMANIA te asteapta in showroom-ul Ford Carbenta Com!

Prezentat presei din Romania pe data de 12 Octombrie 2017, noul autoturism EcoSport înregistrează vânzări record. Peste 12.000 de unități sunt produse pe lună in uzina de la Craiova. Cifrele pentru noul autoturism Ford EcoSport sunt fantastice, iar la Craiova se produce un automobil la 87 de secunde, ceea ce inseamna ca noul Ford Ecosport este un real succes in gama lui.

Pana la finalul lunii Iulie s-au vandut in Europa 65.100 de bucati, cu 63% mai mult decat vechiul model in aceasi perioada a anului trecut. In Romania vanzarile pana in Iulie au explodat, acestea...