Noul EY World Entrepreneur Of The Year™ este Rubens Menin, președintele companiei braziliene MRV Engenharia

Rubens Menin, președintele companiei braziliene MRV Engenharia e Participações S.A., a fost desemnat EY World Entrepreneur Of The Year™ în 2018, în cadrul ceremoniei de premiere de la Monaco. Rubens a fost ales din 56 de câștigători ai premiilor naționale, provenind din 46 de țări și regiuni. Rubens devine primul câștigător EY World Entrepreneur Of The Year din America de Sud.

În România, EY Entrepreneur Of The Year a ajuns în acest an la cea de a patra ediție. Înscrierile au început în luna mai și se vor încheia pe 3 septembrie 2018. La finalul procesului de jurizare se vor acorda trei premii: EY Entrepreneur Of The Year,

