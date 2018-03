Noul driver Game Ready este disponibil pentru fanii Sea of Thieves

NVIDIA a lansat un nou driver Game Ready Driver pentru Sea of Thieves. De asemenea, driver-ul va oferi suport NVIDIA Highlights pentru Call of Duty WWII și Tekken 7. În plus, prin acest driver, NVIDIA Ansel va fi disponibil în Star Wars Battlefront 2.

Driver Game Ready pentru Sea of Thieves

Disponibile anterior lansării, driverele NVIDIA Game Ready oferă cea mai bună experiență pentru gamerii GeForce pasionați de aceste titluri. Inginerii NVIDIA optimizează performanța și gameplay-ul. În plus, calitatea fiecărui driver Game Ready este certificată prin WHQL de la Microsoft.

NVIDIA Highlights în Call of Duty WWII și Tekken 7

Un alt aspect important al driver-elor NVIDIA Game Ready este... citeste mai mult

azi, 13:29 in IT&C, Vizualizari: 38 , Sursa: Agora in