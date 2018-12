Șoferii care sunt prinși băuți la volan ar putea rămâne timp de un an fără permis de conducere. Propunerea vine chiar din partea Poliției Rutiere care argumentează cu bilanțul mare al numărului de oameni care au murit în 2018, în urma accidentelor provocate de șoferii care au consumat alcool.

Potrivit statisticilor, România ocupă primul loc în Europa la numărul de accidente rutiere produse din cauza șoferilor beți. În plus, în Codul Rutier din prezent, sancțiunile pentru această abatere sunt mai mult decât... permisive.

Modificări în Codul Rutier: Un an fără permis și amenzi mai... citeste mai mult

