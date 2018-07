Noul Centru Judetean de Excelentã Scolarã devine realitate

Municipalitatea vasluianã va include în reteaua sa scolarã, începând cu viitorul an scolar, noul Centru Judetean de Excelentã Scolarã, ce va functiona în aceeasi clãdire cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui. Din acest centru vor face parte cei mai buni elevi, care vor primi asistentã calificatã focalizatã pe aptitudinile si nevoile lor de instruire, pentru a face performantã la concursurile nationale si internationale.

De cativa ani, judetul Vaslui este in top in ceea ce priveste elevi cu rezultate exceptionale la concursuri scolare si nu numai,... citeste mai mult