Noul Bundestag îi va costa pe contribuabilii germani 60 de milioane de euro în plus în fiecare an, după ce numărul de membri a crescut de la 631 la 709, relatează miercuri dpa şi Agerpres, citând cotidianul Bild.

Mai exact, creşterea numărului de deputaţi federali va determina o majorare cu 9,8% a cheltuielilor acestui for, care vor ajunge la un total de 955,64 milioane de euro în noul proiect de buget, în cea mai mare parte fiind alocaţi pentru plata membrilor parlamentului şi activitatea grupurilor de partide.

