Lunea aceasta a început un nou an școlar. Anul școlar 2018-2019 se anunță plin de schimbări. Bacalaureatul și Evaluarea Națională vor suferi modificări și, totodată, va fi al doilea an când elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi examinați.



Structura anului școlar 2018-2019 cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) și semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Noul an școlar va avea două semestre și patru vacanțe, astfel:

- de iarnă: 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019

- intersemestrială: 2 - 10... citeste mai mult