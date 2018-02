Pelicula "Nu mă atinge-mă"/ "Touch me not", a regizoarei românce Adina Pintilie, a câştigat sâmbătă Ursul de Aur, fiind desemnată cel mai bun film din competiţia oficială a Berlinalei.

"Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 şi 2017, cu o distribuţie mixtă de actori profesionişti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) şi persoane reale, "Nu mă atinge-mă" este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane", informează ICR Berlin, într-un comunicat transmis AGERPRES.

citeste mai mult