Noua versiune Android ofera securitate sportia utilizatorilor, blocand accesul la camera si microfon Google a anuntat ca odata cu lansarea noii versiuni Android, Android P, va fi blocat accesul la microfon si camera video, pentru aplicatiile rulate in fundal. Gigantul IT isi doreste sa elimine orice suspicine cu privire la incalcarea vietii private, dupa ce mai multi utilizatori s-au aratat ingrijorati de posibilitatea ca Facebook sa asculte conversatiile, pentru a plasa reclame personalizate.

Android P nu va mai permite aplicatiilor sa foloseasca microfonul sau camera atunci cand sunt rulate in fundal sau nu sunt folosite activ pe... citeste mai mult

ieri, 19:24 in IT&C, Vizualizari: 87 , Sursa: Manager in