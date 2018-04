Noua spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in minivacanta de Paste Noua spitale din Capitala si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in perioada 6 - 9 aprilie, se arata intr-un comunicat al Directiei de Sanatate Publica Bucuresti.

