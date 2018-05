Noua romani au murit intr-un accident in Ungaria Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat marti, langa Budapesta, intr-un accident rutier in urma caruia noua persoane au murit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

