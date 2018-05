Noua racheta nucleara a rusilor a picat toate testele!

Potrivit datelor spionajului american, incepand din noiembrie anul trecut pana in februarie 2018, noua racheta de croaziera a Rusiei, echipata cu motor nuclear, a picat toate cele patru teste de incercare la care a fost supusa.



Informatia a fost difuzata de televiziunea americane CNBC, care, citand surse neidentificate, precieaza ca, inainte ca centrul de comanda sa piarda controlul, una dintre rachete a reusit sa reziste in jur de doua minute, timp in care a parcurs 35 de kilometri. Dupa care aparatul s-a...