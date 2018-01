Provocarea „Tide Pod Challenge“ s-a răspândit rapid pe reţelele sociale anul acesta, deşi fenomenul a începul în urmă cu aproape patru ani, scrie The Telegraph. Astfel, adolescenţii se filmează când muşcă dintr-o capsulă cu detergent de rufe Tide. Zeci de astfel de videoclipuri au fost postate pe internet, iar în scurt timp provocarea a ajuns virală. Unele videoclipuri au ajuns la 100.000 de vizualizări înainte să fie scoase de YouTube. Potrivit The American Association of Poison Control Centers (AAPCC), în primele săptămâni ale noului an a crescut în mod alarmant numărul persoanelor care au ingerat detergent. Autorităţile au avertizat că detergentul este toxic şi... citeste mai mult

