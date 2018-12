Tot mai multi romani tineri se hotarasc sa plece in strainatate si sa ia de la capat viata intr-o alta tara. La mare cautare sunt orasele exotice, in care oricine se poate descurca cu sume cuprinse intre 500 si 1.000 de Euro pe luna, precum si tarile cu clima blanda sau cele in care este mereu cald.



Daca si pe tine te tenteaza ideea emigrarii, dar nu stii ce tara sa alegi si unde ai putea trai decent fara sa ai nevoie de prea multi bani lunar, te invitam sa parcurgi lista de mai jos, unde vei gasi nu mai... citeste mai mult