Noua lege a pensiilor. Se modifica pensia de urmas

Se modifica pensia de urmas! Totul este prevazut in noua Lege a Pensiilor. Sotul supravietuitor care nu opteaza la pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, facuta publica intr-o dezbatere de Ministerul Muncii.

“Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului... citeste mai mult

