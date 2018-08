Astfel, de la 60,7 miliarde lei în acest an, vor ajunge la 67,4 miliarde lei în 2019. Un avans mult mai mare va fi înregistrat în 2020, urmând a urca la 83,8 miliarde lei, reprezentând un plus de 38%, comparativ cu cheltuielile din acest an. În 2021 cifra va sări de 100 miliade, ajungând la 115,7 miliarde lei, iar în 2022 – 140,02 miliarde lei, adică un avans faţă de 2018 de 130%. În ceea ce priveşte bugetul pentru pensia pentru agricultori, pensia minimă şi prestaţia pentru soţul supravieţuitor, dacă astăzi se ridică la... citeste mai mult