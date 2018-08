La începutul acestui an, a publicat primele imagini și informații referitoare la noua generație Santa Fe. Acum, SUV-ul constructorului asiatic poate fi comandat și pe piața din România. Noua generație Hyundai Santa Fe are un look revizuit care integrează elemente din noua filozofie de design a mărcii, dimensiuni mai generoase și un interior modern înțesat cu tehnologii de ultimă oră. Gama de motorizări oferită de asiatici include atât unități diesel, cât și propulsoare pe benzină.

Pentru moment,... citeste mai mult

azi, 12:05 in Auto, Vizualizari: 35 , Sursa: Automarket in