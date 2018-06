Noua Dreaptă a organizat sâmbătă, în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, un miting de susținere a referendumului pentru familia tradițională, tergiversat de clasa politică în frunte cu Liviu Dragnea și Klaus Iohannis.

Mitingul are loc și în contextul organizării, pentru al doilea an consecutiv, la Cluj-Napoca, a paradei homosexualilor, „o tradiție nefericită” după opinia liderului ND, avocatul Tudor Ionescu.

Acesta a afirmat că a discutat cu tot mai mulți părinți, care sunt deciși să nu-și mai trimită copiii la facultate la Cluj, tocmai pe fondul autorizării acestor parade care nu ar aduce niciun... citeste mai mult