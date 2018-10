Noua Dacia Duster a câştigat titlul "Value Car of the Year" (maşina valoroasă a anului) la prima gală a premiilor Sun Motor, organizată de tabloidul britanic, se arată într-un comunicat al Dacia.

Dacia Duster a fost votată nu doar de un panel de jurnalişti, ci şi de public, fiind apreciată pentru accesibilitate financiară, calitatea fabricaţiei şi capacităţile off-road.

"Am făcut calculele - poţi avea o Dacia Duster pentru acelaşi preţ ca al cafelei tale zilnice. Faptul că cititorii Sun pot deţine în lumea de astăzi o nouă maşină... citeste mai mult

