Noua campanie de educatie financiara. Cum va puteti proteja prezentul si viitorul Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor (APPA) a lansat campania de educatie financiara "Traieste Viitorul!" sustinuta de Metropolitan Life.

Scopul campaniei este de informare si educare privind resursele si instrumentele de economisire puse la dispozitia romanilor pentru pastrarea aceluiasi standard de viata la momentul retragerii acestora din activitate si in cazul intamplarii unor situatii neprevazute precum accident sau imbolnavire. Aceasta initiativa este lansata in contextul in care imbatranirea populatiei este un factor ingrijorator pentru... citeste mai mult