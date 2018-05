Brexit nu va avea loc dacă miliardarul filantrop George Soros are ceva de spus în privinţa asta. Soros a anunţat marţi că organizaţia Best For Britain va lansa o campanie manifest pentru a asigura un nou referendum cu privire la Brexit.

Manifestul va fi lansat în data de 8 iunie şi va include paşii necesari de urmat pentru a opri Brexitul.

Campania, creată anul trecut de Gina Miller, a primit deja milioane de lire în donaţii. George Soros a finanţat până acum campania cu 663.000 de euro.

Campania încearcă să convingă membrii parlamentului să aprobe un nou referendum cu privire la ieşirea din UE. Pentru a face asta, campania va începe lobby la nivel de... citeste mai mult