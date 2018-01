Digi, Transilvania Broker şi AAGES Târgu-Mureş sunt toate pe minus de la listare încoace. MedLife (M), singura reţea privată de sănătate de la bursa românească, are de la listarea din decembrie 2016 încoace un avans de aproape 30% al preţului acţiunilor în contextul în care compania este lider în domeniul său de activitate, iar Sphera Group (SFG), operatorul KFC, Pizza Hut în România, are plus 26% doar în trei luni de când este listată, arată calculele ZF. Spre comparaţie, indicele de referinţă BET a urcat din decembrie 2016 încoace cu 16%, iar din noiembrie 2017 are un avans de aproape 6%.... citeste mai mult