Nou record al vanzarilor lunare pentru piata auto din Romania. Plus 380% la masinile electrice Luna mai a acestui an a consemnat un nou record al vanzarilor lunare, respectiv 18.505 unitati, devenind cea mai buna luna din ultimii 10 ani.

Volumul total al vanzarilor dupa 5 luni din acest an a ajuns la 70.358 de unitati, cu 28,9% mai mult decat in mai 2017. De asemenea, acesta este si cel mai mare volum al vanzarilor de automobile inregistrat intr-o perioada similara in ultimii 10 ani. In 2009,... citeste mai mult

azi, 12:23 in Auto