Printul Paul, Remus Truica si Robert Rosu, inca 30 de zile in arest la domiciliu Printul Paul, omul de afaceri Remus Truica si avocatul Robert Rosu vor ramane inca 30 de zile in arest la domiciliu, in dosarul in care sunt cercetati pentru retrocedari...

9am, 31 Decembrie 2015