Notarii din Suceava si Botosani au fost amendati de Consiliul Concurentei cu 2,8 milioane de lei Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2.810.243 lei Camera Notarilor Publici Suceava si 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii.

Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei, declansate in mai 2015, avand ca obiect incalcarea regulilor de concurenta de catre Camera Notarilor Publici Suceava si membrii acesteia prin stabilirea unei grile de onorarii minimale avand valori mai ridicate decat onorariile minimale aprobate prin ordin al ministrului Justitiei. Astfel, notarii publici din...