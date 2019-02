FC Voluntari a părăsit ultima poziţie din Liga 1 Betano după egalul cu Dunărea Călăraşi, scor 0-0, dar antrenorul ilfovenilor, Cristiano Bergodi, nu este impresionat. În acest moment, fosta câştigătoare a Cupei României se află la egalitate cu Concordia Chiajna:

"Nu ne interesează faptul că am egalat pe Concordia, se poate întâmpla orice. Păcat că nu am câştigat, nu a fost uşor astăzi, am întâlnit o echipă care s-a aşezat bine pe teren. Nu este uşor, am avut şi un pic de noroc. În prima repriză au avut două ocazii...

