Nostradamus si Declaratia 600 sau 666 Se pare ca, pe “piata” anticiparii viitorului, Nostradamus nu are rival, cel putin in ceea ce priveste notorietatea. Nu l-au intrecut nici autohtonele Baba Vanga, nici Mama Omida sau “epigoane” ale lor.

Dincolo de previziunile generale facute de Nostradamus, peste care, evident ca, in atat de mult timp, s-au gasit evenimente care sa para ca au fost anticipate, Nostradamus nu ne-a spus nimic despre Formularul 600 sau Declaratia 600, cum vrea fiecare sa-i spuna.



Cu toate acestea, ANAF a emis-o, a comis-o. Si atat de clara este declaratia si atat de... citeste mai mult