Nostalgia anilor de liceu

Pentru că am fost împreună atunci când ideile și visele prindeau contur, când începeam să ne construim propriul destin, pentru că am petrecut împreună ani minunați de liceu, am deosebita plăcere să fiu prezent, azi, 8 septembrie, la întâlnirea după 57 de ani a promoției călărășene din anul 1961. Discuția purtată cu cei doi amfitrioni, Lucian Adam și Vasile Alămureanu, prin care am fost invitat să particip la această întâlnire, îmi oferă prilejul de a transmite un mesaj prin intermediul ziarului „Ialomița”.

Înțelepciunea, dorul,... citeste mai mult

azi, 00:20 in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Ialomita in