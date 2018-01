Norvegia face istorie: e prima tara in care masinile electrice si hibride depasesc in vanzari masinile diesel si pe benzina 52% dintre masinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau partial. Este o premiera mondiala atinsa de o tara in care numarul de masini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al masinilor diesel.

