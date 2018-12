Northug s-a retras la 32 de ani

Schiorul de fond norvegian Petter Northug, dublu campion olimpic şi câştigătorul a 13 medalii de aur la Campionatele Mondiale, şi-a anunţat miercuri retragerea din activitatea sportivă, la 32 de ani, din cauza problemelor fizice.

„Am decis să mă retrag ca schior. Am traversat o vară şi o toamnă pline de probleme. Am vrut să fiu în formă pentru debutul sezonului, însă în ultimele în ultimele săptămâni am realizat că nu voi putea concura la acest nivel”, a declarat Northug în cursul unei conferinţe de... citeste mai mult

