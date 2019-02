Noroc pentru o fetita din Calarasi!

O fetita din Calarasi, care a pierdut gentuta in fata unei farmacii din municipiu, a avut sansa sa-si recupereze bunurile datorita unui jandarm calarasean.

In data de 17 februarie 2019, orele 19.50, plt .adj. Eugen Ghita, angajat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Calarasi, aflandu-se in timpul liber, a gasit o geanta de culoare neagra in fata unei farmacii din municipiul Calarasi.

Militar cu experienta, jandarmul a apelat la sprijinul farmacistei pentru a identifica bunurile din geanta si a descoperit ca in interiorul acesteia se afla un telefon mobil ( a carui valoare ar fi de cca. 1200 lei) si suma de 8 lei.

Plutonierul adjunct Eugen Ghita a... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Ziarul Impact in