Noroc ca ne-am nascut romani, altfel n-am prea fi avut sanse sa devenim

O femeie din Focsani a nascut langa statia de taxi pentru ca niciun sofer nu a luat-o O femeie in varsta de 33 de ani, a nascut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2 langa o statie de taxiuri in cartierul Sud al municipiului Focsani....

9am, 4 Iunie 2018